Riparte 'il Paradiso delle Signore', baci sì ma a 'porte chiuse'

(Fotogramma)

Sul luogo delle riprese si entra distanziati. Niente abbracci tra colleghi, baci solo per esigenze di copione ma negli sguardi del cast si legge grande entusiasmo. 'Il Paradiso delle Signore' fa i conti con la pandemia, soffrendo ma ripartendo con ostinazione. Tutti, dai tecnici agli attori, rispettosi delle regole anti coronavirus sono tornati sul set a inizio estate ed ora le nuove puntate della soap opera, ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore Émile Zola, arrivano nella collocazione 'daily' dal 7 settembre su Rai1: in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40i.

Tra le prime produzioni a tornare sul set in Italia dopo il lockdown, dal 30 giugno la troupe ha cominciato nuovamente a macinare riprese, con tutti i membri della produzione alle prese col protocollo sanitario, dal tampone al test sierologico. La convivenza con le misure di prevenzione del virus ha condizionato anche la stesura delle sceneggiature, con meno scene popolate da più attori e comparse. Più che a baci e abbracci, consentiti solo tra attori sottoposti a tampone, si è dovuto rinunciare alle scene di festeggiamenti e assembramenti.

"C’è stato un intervento sulle sceneggiature – spiegano all’Adnkronos dalla stessa produzione – ma non tanto sulle scene di contatto in cui sono coinvolti non più di due attori". Questo perché gli attori, così come tutti gli elementi del cast, lavorano a stretto contatto solo dopo che sia stata accertata la loro negatività al Covid-19. "Abbiamo cercato di evitare delle scene con troppi personaggi e troppe comparse, semplificando i movimenti in scena, soprattutto per evitare contatti e avvicinamenti continui durante la ripetizione delle scene".

Il problema del distanziamento non si è posto solo per gli attori, ma anche per tutto il cast tecnico. Sempre dalla produzione spiegano che "il problema maggiore è stato quello del raccordo tra i settori, come il trucco, i tecnici e i registi. La serie è realizzata in gran parte in studio, per cui abbiamo dovuto modificare e ridisegnare tutti gli ambienti per avere maggiore distanza tra macchine da presa e attori". Cambia anche il rapporto con l’altro: "Se prima era possibile portare sul set elementi esterni alla troupe ora non si può più fare. È tassativamente vietata la presenza nello spazio delle riprese di persone al di fuori di membri del cast".

Nonostante tutto questo, le riprese sono scivolate via velocemente, permettendo al ‘Paradiso delle Signore’ di tornare sul primo canale in tempi record. Il valore aggiunto è stato il clima tra gli attori, cordiale e per nulla appesantito dai protocolli sanitari. La conferma arriva all’Adnkronos da Roberto Farnesi, che nella soap opera veste i panni di Umberto Guarnieri, imprenditore senza scrupoli. Il suo ruolo di antagonista non intacca il buon umore generale.

"I protocolli sanitari – spiega Farnesi all’Adnkronos – non hanno affatto appesantito il clima. Tutti hanno accettato bene i controlli sanitari, ma qui subentra anche un discorso di responsabilità. È giusto che, in un momento come questo, tutto sia attuato in maniera rigorosa". Nella troupe e tra gli attori la voglia di ripartire surclassa la paura del contagio: "Non vedo persone particolarmente spaventate, anzi, non percepisco proprio la paura. Non ho visto nessuna preoccupazione particolare", afferma Farnesi.

L’attore si è poi lasciato andare alle emozioni che hanno accompagnato tutti verso la ripartenza della serie. "Pensavamo di riprendere a settembre. Ripartire con le riprese a fine giugno ci ha trasmesso molta positività. Si ritornava a lavoro su una produzione consolidata, c’era grande voglia di rinascere da parte di tutti". La stessa voglia che ha poi permesso al 'Paradiso delle Signore' di tornare in onda prontamente, diventando un esempio nel mondo delle produzioni televisive. Ed ecco, allora, che da lunedì Vittorio Conti, il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, riaprirà 'Il Paradiso delle Signore', che continuerà a essere teatro di amori, amicizie, sogni e speranze dei protagonisti.