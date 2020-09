Sanremo, Amadeus: "Non c'è piano B, festival col pubblico o niente"

(Fotogramma)

Il prossimo Sanremo dovrà essere "il Festival della normalità, della rinascita dopo il coronavirus. Non c'è nessun piano B per il festival di Sanremo. Deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. E' impensabile l'Ariston vuoto o con il pubblico distanziato e poi l'orchestra. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l'acqua sul collo?".

Così Amadeus, ospite del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, che ha ribadito di sperare che l'edizione 2021 (calendarizzata dal 2 al 6 marzo) sarà "la prima dell'era post Covid", ha anche annunciato che il cast canoro del Festival verrà ufficializzato il 17 dicembre in prima serata su Rai1 nella finale di Sanremo Giovani 2020.

"