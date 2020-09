Lo chef dei vip del Lido: "Qui non si respira paura, c’è voglia di ripartire"

dall’inviata Ilaria Floris

“Paura direi di no, non l’ho intravista, vedo che la gente è tranquilla. C’è meno affluenza, sì, ma a livello internazionale: direi che a livello nazionale ed europeo la partecipazione è molto buona”. A raccontare all’Adnkronos l’atmosfera che si respira al Lido durante la 77ma Mostra di Venezia è lo storico chef dei vip del Lido Tino Vettorello che, dal suo osservatorio privilegiato della Terrazza Biennale, davanti al Palazzo del Cinema, dove è situato il suo ristorante. vede passare centinaia di persone ogni giorno.

“Venezia è la più antica mostra del cinema del mondo e anche stavolta è quella che è ripartita per prima -dice Vettorello- e noi ci siamo e siamo orgogliosi di essere partecipi di questa ripartenza”. Ovviamente, nel pieno rispetto delle regole antiCovid: “Le regole ci sono e dobbiamo rispettarle, ma dobbiamo andare avanti -rassicura lo chef- L’accorgimento primario, dunque, è far mangiare bene”.

Entrando nello specifico, il noto cuoco (di cui si ricorda l’amicizia con George Clooney, abitué del suo ristorante e per il quale Vettorello creò un piatto dedicato) spiega: “Siamo distanziati, nel rispetto delle regole imposte, ma chi fa ristorazione di un certo livello questo già lo faceva prima, quindi non è cambiato molto”. È un piatto particolare, Vettorello lo ha ideato anche in questa occasione: “C’è un piatto che ho pensato per questa edizione -confida- e non è solo un piatto, ma tutto il menu. Un menu pieno di colore, di energia, di forza e di futuro”, conclude.