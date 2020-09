Marco D'Amore: "Torno sul set di Gomorra"

di Ilaria Floris

Una regolamentazione “giustamente rigidissima. Noi siamo sottoposti quasi quotidianamente a controlli approfonditi, tutta la troupe è in regime di sicurezza perché sono tutti bardati e settimanalmente fanno il test, sia il sierologico che il tampone. C'è un grande dispendio di energie, anche economiche, però tutti quanti sentiamo quanto questo sia necessario perché la macchina non si arresti anzi riparta con maggiore entusiasmo". A raccontare all'Adnkronos come si prepara a tornare sul set di 'Gomorra', esattamente fra tre giorni, per dirigerne i primi 5 episodi dell'ultima serie è Marco D'Amore che -ospite della 77ma Mostra del Cinema di Venezia- dice di sentirne la grossa responsabilità.

"Ho paura. Come si ha paura delle grandi avventure, come quando da bambini si deve partire per il mare e non si dorme la notte, come quando esci le prime volte con una ragazza e ti senti impacciato, però sai di avere le potenzialità per risultare giusto", racconta il Ciro Di Marzio della serie. "La paura è tanta perché sappiamo che le aspettative sono altissime, però ci siamo preparati bene, quindi non vediamo l'ora di cominciare”, sottolinea.