Catherine Spaak: "Ho avuto un'emorragia cerebrale"

"Sei mesi fa ho avuto un'emorragia cerebrale e ho avuto delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice". A raccontare questo "momento difficile" della sua vita a 'Storie italiane' è Catherine Spaak. Ospite della trasmissione di Rai1, condotta da Eleonora Daniele, per presentare il film 'La vacanza' di cui è protagonista, ha voluto condividere con il pubblico questa terribile esperienza di cui "non ho nessuna vergogna a parlare".

"La maggior parte delle persone che si ammalano gravemente lo nasconde - dice l'attrice - io invece voglio che arrivi un messaggio, se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un'emorragia cerebrale non fa piacere a nessuno ma come vedete sono ancora qua, con il sorriso e con la capacità di parlare e ragionare. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti: si va avanti".

Catherine Spaak ha raccontato di come le avessero detto che probabilmente non sarebbe arrivata all'alba, della rieducazione in una struttura della Capitale "perché non camminavo e non vedevo" fino alla crisi epilettica di poche settimane fa.