Mondo Rai/appuntamenti e novità

(Ipa)

La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina sarà ospite di "Porta a Porta" intervistata da Bruno Vespa nel primo appuntamento della nuova stagione 2020-2021, domani alle 23.20 su Rai1. Nella seconda parte si parlerà di Covid e di vaccino con il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, con l’amministratore delegato di Astra Zeneca Lorenzo Wiltum, con l’amministratore delegato di IBM Piero Di Lorenzo e con il prof. Massimo Galli.

Dopo due anni, torna Boss in Incognito, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Questa sesta edizione, al via domani alle 21.20 su Rai2 con quattro nuove puntate, avrà un nuovo conduttore: Max Giusti. Spetterà a lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e di narrare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss e quello dei loro lavoratori. Ma la conduzione di Max Giusti non sarà l’unica novità di questa nuova stagione: per la prima volta, infatti, anche il conduttore andrà in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie a un travestimento, in alcune occasioni potrà dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione. Le telecamere del programma arriveranno nelle aziende con un pretesto che servirà a non far insospettire gli operai che affiancheranno il boss e Max Giusti, i quali si presenteranno con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. In azienda verrà detto che si sta girando “Un lavoro in sette giorni”, un documentario per la Rai che aiuta a ricollocare alcune persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid, sottoponendole a un training di una settimana. Solo al termine della settimana, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità. Protagonista della prima puntata di questa nuova stagione sarà Francesca Ossani, presidente di Crik Crok, azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede centrale dell’azienda si trova a Pomezia in provincia di Roma, conta 150 dipendenti e 500 agenti per un volume d’affari di 40 milioni di euro. In un anno vengono prodotti 60 milioni di pacchetti di patatine che vengono distribuite in Europa fino in Brasile. I boss protagonisti delle successive puntate sono a capo di un’azienda che produce limoni, un parco di divertimenti e un’azienda di latticini. Boss in incognito, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited, è una produzione di Rai2 in collaborazione con EndemolShine Italy.

La vita di B.B. King, re del blues elettrico è ripercorsa dal regista Jon Brewer nel documentario “BB King - Vita di Riley”, in onda domani alle 23.00 su Rai5. Cullati dalla voce narrante di Morgan Freeman nella versione originale, il filmato ripercorre cent’anni di blues e spiega come questo artista sia riuscito a influenzare l'industria musicale guadagnandosi il titolo di "re del blues". B.B. King suonava il blues nei campi di cotone, perché in casa era permesso solo il gospel: «Tutto ciò che non cantava Dio era musica del diavolo...», finché ancora ragazzetto parte, col suo fagotto in spalla e il cuore pieno di speranza e musica. Il documentario scava, viaggia, intervista, suona per quasi due ore, con contributi di Bill Wyman, Mick Jagger, Keith Richards, Leon Russell, John Mayall, Eric Clapton, Mick Taylor, Bono, Joe Bonamassa, tutti devoti all’inimitabile “vibrato” della sua amatissima chitarra “Lucille”.

Un martedì sera in compagnia di Alessio Boni e di una storia tutta italiana che racconta il sacrifico, la determinazione, la lungimiranza e le straordinarie capacità imprenditoriali di Enrico Piaggio, creatore di uno dei prodotti italiani più famosi e celebrati nel mondo: la Vespa. Su Rai1, domani alle 21.25 sarà riproposta la vicenda umana e professionale dell’uomo che dato vita ad una vera e propria rivoluzione nell’ambito del trasporto umano. Alla fine della seconda guerra mondiale, Enrico si trova di fronte a due strade, la prima è chiudere la sua fabbrica, che ama, la seconda è rilanciare con un nuovo prodotto. È così che inizia una delle avventure imprenditoriali più belle ed esemplari del nostro Paese. Una coproduzione Rai Fiction-Movie Heart per la regia di Umberto Marino. Ad affiancare Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Moisé Curia, Roberto Ciufoli, Federigo Ceci, Carmen Giardina, Giorgio Gobbi, Paolo Giommarelli, Leonardo De Carmine, e con Francesco Pannofino, con la partecipazione straordinaria di Violante Placido.

Continua la programmazione di Rai Movie dedicata alla 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Domani alle 23, “Venezia Daily”, il quotidiano appuntamento del Canale 24 del dtt sul meglio della giornata trascorsa al Lido, racconterà il film italiano presentato in concorso, “Notturno” di Gianfranco Rosi, già vincitore del Leone d’oro nel 2013 con Sacro Gra. Poi, il ritorno in laguna del registra israeliano Amos Gitai che quest’anno concorre con “Laila in Haifa”. Per le Giornate degli autori, un incontro con Jasmine Trinca, protagonista con Clive Owen e Irène Jacob di “Guida romantica per posti perduti”, il road movie di Giorgia Farina. Infine, spazio all’ approfondimento con il progetto Biennale College dedicato ai giovani talenti, per scoprire quali sono le pellicole su cui stanno lavorando. Alle 23.15, andrà poi in onda “Un giorno perfetto” di Ferzan Özpetek Premio Francesco Pasinetti (Sngci) come Miglior Protagonista Femminile a Isabella Ferrari alla 65^ Mostra. Dal romanzo di Melania Mazzucco, la storia della depressione dell'autista di un onorevole che sfocia in tragedia. Nel cast, Valerio Mastandrea e Nicole Grimaudo. All’1.05 “Sogni d'oro”, celebre film di Nanni Moretti vincitore del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria nel 1981. Michele Apicella, giovane regista impegnato nella preparazione del suo terzo film, è turbato da incubi ricorrenti. Un film-riflessione questo di Moretti, su cinema e vita. Con Laura Morante, Alessandro Haber, Nicola Di Pinto, Mario Colli. Alle 2.55 “El Sicario-Room 164” di Gianfranco Rosi, in occasione della presentazione in concorso di "Notturno" a Venezia 77. Il docufilm, ispirato all'articolo "The Sicario" di Charles Bowden, pubblicato sull'Harper's Magazine, è la storia di un killer ex comandante della polizia addestrato dall'FBI e responsabile di centinaia di omicidi, esperto in torture e rapimenti. Sul sito www.rai.it/raimovie sarà possibile seguire in diretta web le conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. Disponibili on demand, anche le interviste esclusive ai protagonisti della Mostra.

Diretto dalla regista di American Psyco, Mary Harron, domani su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21.20 va in onda in prima visione il thriller “Charlie Says” con Matt Smith nel ruolo di Charles Manson. Gli efferati delitti della “Manson Family”, il duplice omicidio La Bianca e la strage di Cielo Drive, dell’agosto 1969, sono qui ricostruiti dalla prospettiva della psicologa Karlene Faith, che studiò in carcere la personalità e i comportamenti delle esecutrici materiali Patricia Krenwinkel e Susan Atkins e della complice Leslie Van Houten, scoprendone la malata dipendenza psicologica dalla figura carismatica di Manson. Tra psicologia forense, genetica e sociologia, si muove anche il documentario in prima visione assoluta “Anatomy of Evil”, in onda a seguire, un’indagine sui profili psicologici di noti assassini seriali europei: il polacco Leszek Pekalski, l'austriaco Jack Unterweger e, soprattutto, il norvegese Anders Breivik, spietato neonazista autore di un attentato esplosivo a Oslo e della successiva strage di Utoya, ai danni dei giovani del Partito Laburista norvegese.

Il racconto dell’avventurosa vita del personaggio che in Italia è sinonimo di “televisione” e del quale l'8 settembre ricorre l’undicesimo anniversario della scomparsa: è il documentario “Michael Nicholas Salvatore Bongiorno in onda Mike” di Enrico Salvatori, realizzato con la collaborazione di Giuliana Mancini, la regia di Luigi Montebello e la consulenza di Aldo Grasso, che Rai Cultura propone domani alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Italiani”. Mike Bongiorno, viene chiamato per lanciare la televisione nel 1953, durante la fase sperimentale, divenendo poi il cerimoniere del genere televisivo per antonomasia, il quiz: da "Lascia o Raddoppia", a "Campanile sera", al ‘suo’ "Rischiatutto", agli altri quiz per la Rai e la Tv commerciale, di cui è stato pioniere, tanto quanto della Tv pubblica. Il racconto prende l'avvio dagli ultimi anni, dal 2004, quando con la coincidenza del cinquantenario della Tv e dei suoi 80 anni, Mike Bongiorno viene celebrato, addirittura proposto come senatore a vita, e con Fiorello ritrova non una seconda, ma un‘eterna giovinezza, al punto di diventare un personaggio chiave nel nuovo assetto Rai-Mediaset-Sky. Figlio di Nicholas, avvocato di origine italoamericana, e di Enrica Carello, Michael Nicholas Salvatore Bongiorno nasce a New York il 26 maggio 1924. Dopo la separazione dei genitori, madre e figlio tornano in Italia. Il giovane Michael prende parte, come staffetta, alla guerra partigiana. Salvato dalla doppia cittadinanza, torna nella natia New York e compie i primi passi in radio, prima come intervistato, poi come conduttore. Ritorna in Italia nel '53 per restare pochi mesi, ma l'incontro con Vittorio Veltroni, direttore del neonato Telegiornale, determina sia la scelta del nomignolo Mike, che il suo futuro. Aldo Grasso, autore della più importante storia della Tv italiana, nonché autore, per il Dizionario Biografico Treccani della voce dedicata a Mike Bongiorno, approfondisce con le sue riflessioni il racconto, soffermandosi sui momenti cruciali della sua carriera e su molteplici aspetti della sua personalità. Daniela Zuccoli e Nicoló Bongiorno, moglie e figlio secondogenito di Mike - curatore della sua autobiografia - raccontano il lato privato. Mentre Ludovico Peregrini, e Sabina Ciuffini, autore e "signor no" il primo, valletta storica la seconda, sono i testimoni del "Rischiatutto", il quiz che Mike inventa personalmente e conduce, con enorme successo, dal 1970 al ‘74.

Saul Dibb firma un biopic sulla sofisticata e tormentata Duchessa di Devonshire, Georgiana Spencer, nel film in costume “La duchessa” - con Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper, Hayley Atwell - in onda domani alle 21.15 su Rai5. Il film, trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale, è tratto dal romanzo biografico "Georgiana" di Amanda Foreman. Inghilterra, XVIII secolo. La duchessa Georgiana del Devonshire è una donna molto bella e anticonformista. Ma dietro la facciata fortunata e mondana, nasconde un matrimonio infelice con uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra che non la ama e la tradisce alla luce del sole. Per scampare all'infelicità coniugale, Georgiana diventa sempre più attiva all'interno del movimento politico ed entra in contatto con Charles Grey, un giovane ed ambizioso politico che le farà scoprire il vero amore. Il film ha vinto il Premio Oscar 2009 per i migliori costumi.

Paola Cortellesi è Luciana, una giovane donna che, dopo essere finalmente rimasta incinta, perde il lavoro. Antonio, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, poliziotto cinquantenne, viene trasferito a seguito di un incidente in cui ha perso la vita un suo collega. Le loro strade si incrociano quando la donna, oberata dalle spese e disperata per aver scoperto il tradimento del marito Stefano, Alessandro Gassmann, arriva a minacciare con una pistola il capo del personale. Questa la storia di “Gli ultimi saranno ultimi” film drammatico del 2015 che Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmetterà domani alle 21.10. Basata su un’omonima piece teatrale, la pellicola è stata candidata nel 2016 ai David di Donatello e ai nastri D’ Argento. La regia è di Massimiliano Bruno e nel cast ci sono anche Stefano Fresi, Ilaria Spada e Federico Torre.