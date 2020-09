"Non c'è coviddi", il remix dei dj MEM&J manda in tilt YouTube

Immagine via Instagram @mem_and_j

Angela Chianello, la signora 'non c'è coviddi' è sbarcata su Instagram e ha fatto il pieno di follower, con una media di 1000 account al minuto. Questa mattina ha ribadito di essere a suo agio sotto i riflettori immortalandosi in un video in cui canta e balla e ripete, a modo suo, che il virus non c'è.

Angela è diventata così un fenomeno social e 'trash' che il duo di Dj MEM&J hanno deciso di 'omaggiarla' con un pezzo dance basato sulle sue dichiarazioni. E il brano 'Non C'è Coviddi (Remix)', pubblicato su YouTube lo scorso 11 luglio, ha raggiunto la cifra da capogiro di 2.940.699 visualizzazioni.

MEM&J sono famosi per i loro remix dance di tormentoni social: fu loro l'idea di rendere 'ballabile' il discorso della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul palco di San Giovanni a Roma, ormai divenuto cult (anche grazie alla loro canzone). "Io Sono Giorgia (Giorgia Meloni Remix)" oggi è a quota 10.236.189 visualizzazioni su YouTube. "Sono rimasta stupita anch'io, è un gran pezzo, ti entra in testa e mi ritrovo io stessa a cantarla", dichiarò la stessa Meloni, ospite a 'L'aria che tira'.