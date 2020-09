(Fotogramma)

RAI 1

06:00 Rainews2

06:45 Rai 1 e TG1 presentano Unomattina (La prevista edizione del TG1 delle h:06:30 non andrà in onda)

13:30 TG1

14:00 Rai 1 presenta Oggi è un altro giorno

15:55 (anziché 15:40) ll Paradiso delle Signore 4 - Daily Stagione 2 1^ Visione Assoluta

16:45 TG1

16:55 Tg1 Economia - Che tempo fa 17:05 La vita in diretta (La seconda parte di Oggi è un altro giorno non andrà in onda)

RAI 2

08:30 TG2 08:45 Telefilm Madam Secretary: “Il coraggio di continuare”

09:25 Felicità - La stagione delle buone notizie Speciale Venezia (Il previsto secondo episodio del Telefilm Madam Secretary non andrà in onda) - Meteo2

10:15 Tg2 Italia - Speciale Referendum (anziché TG 2 - Storie: I racconti della settimana)

11:05 TG2 Flash

11:10 Rai TG Sport Giorno

11:30 Camera dei Deputati: Dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n:76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale": A cura di Rai Parlamento

13:00 TG (Il previsto Tv movie La Nave dei Sogni h:11:20 non andrà in onda)

14:00 Tour in diretta

15:15: Rai Sport Cascia (PG): Ciclismo: Tirreno - Adriatico 2020 Terni – Cascia 55^ Edizione - 4^ tappa Telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini

16:15 Tour all'Arrivo 17:30 Tour Replay

RAI 3

12:30 (anziché 12:40) Quante storie 13:00 Geo Documentario Sasso Pisano 13:15 Rai Cultura presenta Passato e Presente: La crisi del Kosovo con la Prof.ssa Silvia Salvatici

14:50 TGR Piazza Affari 15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time " Interrogazioni a risposta immediata: A cura di Rai Parlamento 16:10 (anziché 15:00) Tg3 L.I.S. 16:15 Aspettando Geo (I previsti Rai Parlamento Telegiornale e il Telefilm Il Commissario Rex non andranno in onda)