Maestro Pellegrini sempre più a nudo con 'Fragile, Vol.2'

Maestro Pellegrini sempre più a nudo. Esce domani, 11 settembre, su tutte le piattaforme di streaming 'Fragile, Vol.2' (Blackcandy Produzioni), il nuovo Ep di Francesco Pellegrini che è anche il volume numero 2 del suo primo disco solista. Un progetto, questo, che 'cammina' insieme al suo impegno nel noto gruppo rock degli Zen Circus.

"L’idea alla base di questo disco - racconta l'artista - è quella di mettermi a nudo raccontando la mia vita attraverso i testi delle canzoni, credo che cantare debba essere una necessità e per me lo è diventata dopo un periodo particolare della mia vita in cui la musica non bastava più. Nel volume 2° ho scelto di non inserire ospiti proprio per mettere a fuoco in maniera migliore la mia identità e la mia cifra stilistica".

Preceduto nei mesi scorsi da 'Fragile, Vol. 1', 'Fragile, Vol. 2', fa parte di un progetto discografico full lenght dal titolo 'Fragile', in uscita prossimamente. Il nuovo Ep – così come l’album di cui farà parte – è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in piccoli, fragili pezzi di vita che diventano canzoni.

Francesco Pellegrini, polistrumentista, ha iniziato la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Ha suonato con Nada come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha registrato ed accompagnato dal vivo Andrea Appino (Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’. Ha, inoltre, inciso e collaborato con diversi altri artisti quali Enrico Gabrielli, Dardust, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo.

Attualmente, come ricordato sopra, suona in pianta stabile con gli Zen Circus con i quali, dal 2016, ha partecipato a due edizioni del Primo Maggio-Roma ed alla penultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big. Francesco ha cominciato a lavorare al suo primo disco solista nella Primavera del 2018 in un momento importante di crescita personale.