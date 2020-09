Favino e i complimenti di Salvini: "Film fatti per essere visti"

(Fotogramma)

"Sono particolarmente orgoglioso di aver preso uno dei premi più importanti al mondo. È un punto d’arrivo che non ho neanche mai osato sognare. Che avvenga per un film dove ho impegnato energie non solo come attore è ancora più piacevole". Pierfrancesco Favino parla così salendo in sala conferenze della Coppa Volpi ricevuta per 'Padrenostro' di Claudio Noce, di cui è anche produttore.

Sul commento del leader della Lega Matteo Salvini, che aveva visto il film al Lido, ed oggi si è complimentato dopo aver appreso del premio, dice: "I film sono fatti per le persone, per essere visti da tutti e sono contento che questo film sia stato visto". "Complimenti a Favino, al regista, a tutto il cast e ai produttori. Sono felice di aver assistito alla prima di un film bello e premiato, viva l’Italia anche al cinema", le parole del leader della Lega.

"Cerco di fare cose in cui credo e progetti che mi piacciono come spettatore. Cerco di fare film destinati alle persone e di temi che possano riguardarli. Scelgo i progetti perché mi risuona qualcosa dentro", aggiunge.