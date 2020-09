Venezia, rumors su Coppa Volpi a Favino

Fotogramma

Quando ormai mancano poche ore alla cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, al Lido si fanno sempre più insistenti le voci di una Coppa Volpi assegnata all'Italia. Secondo le indiscrezioni che rincorrono la giuria avrebbe deciso di premiare Pierfrancesco Favino per la sua interpretazione in 'Padrenostro' di Claudio Noce, film di cui l'attore è anche coproduttore. Sarebbero fuori dal palmares gli altri tre film italiani del concorso principale ('Notturno' di Gianfranco Rosi, 'Miss Marx' di Susanna Nicchiarelli e ' Le Sorelle Macaluso' di Emma Dante) mentre - a quanto apprende l'Adnkronos - ci sarebbe un premio per Pietro Castellitto in Orizzonti.