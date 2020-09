Gf Vip, Tommaso Zorzi lascia la Casa: "Si deve curare"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Dopo aver accusato malori legati alla sinusite Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa del 'Grande Fratello Vip' per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in Casa". E' quanto comunica la produzione sull'account Twitter ufficiale. "Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie, risultando idoneo per la partecipazione".