Jude Law (Afp)

Jude Law è padre per la sesta volta. Lo ha annunciato lo stesso 47enne attore britannico partecipando a 'The Tonight Show', secondo quanto riferisce il sito Fox News. Il conduttore Jimmy Fallon ha chiesto a Law come avesse passato il tempo durante il lockdown. "Mi sono innamorato del giardinaggio - ha risposto l'attore - Ho capito quanto sono fortunato ad avere un giardino. Abbiamo avuto la primavera più bella, è stata come l'unica benedizione in mezzo a questa follia. Sono diventato ossessionato dal mio glicine. ... Ho letteralmente visto questa cosa crescere sul filo ... Sono più ossessionato da questo che da qualsiasi altra cosa nella mia vita in questo momento. Oh, e per di più ho avuto un bambino" ha chiosato l'attore.

Il piccolo, del quale non si conoscono ancora il nome e il sesso, è il primo figlio nato dal matrimonio tra l'attore e la psicologa 33enne Philippa Coan. Law ha avuto altri cinque figli, tre dall'attrice e produttrice britannica Sadie Frost (Rafferty, 23 anni, Iris, 19, e Rudy, 18) e altri due dalla modella e attrice Samantha Burke (Sophia, 10 anni, e Ada, 5).