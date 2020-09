Sanremo, Conti: "Difficile gestire Festival senza pubblico"

Fotogramma

"Il Festival è una festa. Sarebbe difficile pensare di gestire una città come Sanremo senza pubblico nei giorni della manifestazione canora". Così Carlo Conti, che ha condotto tre edizioni del Festival di Sanremo, nel corso della conferenza stampa di presentazione di 'Tale e Quale Show'.

"Mancano sei mesi, ma saremmo tutti più poveri senza Festival. Sanremo deve esserci, speriamo di non essere in una situazione emergenziale. Le date, al momento, sono confermate". Cosi il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che nel corso della presentazione conferma le date della kermesse sanremese prevista dal 2 al 6 marzo 2021. "Ho sentito Fiorello al telefono e tutti coloro che fanno intrattenimento perché anch'io ho percepito che il pubblico fa la differenza. Far tornare il pubblico è un nostro obiettivo primario anche per il Festival di Sanremo e ci riusciremo", ha aggiunto Coletta.