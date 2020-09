Gf Vip, Flavia Vento se ne va dopo un giorno

(Fotogramma)

Flavia Vento entra nella casa del Grande Fratello Vip. E dopo 24 ore esce. "E' stato breve ma intenso, ci vediamo in un altro momento quando sarò più calma. Ci prendiamo un apertivo. Non riesco a stare qui, mi dispiace. Non ce la faccio, mi stava venendo un attacco di panico", dice la showgirl spiegando la decisione agli altri concorrenti, come mostra la clip pubblicata sul sito della trasmissione. "Ho trovato persona carinissime, non ho trovato arpie. Vi seguirò dallo studio", aggiunge. "E' un gioco, se uno non se la sente", dice ancora. Sui social, i commenti ironici si sprecano: "E' durata meno di una storia su Instagram". "Flavia Vento abbandona il GFvip5 dopo solo un giorno come ha fatto in tutti i reality. Più che concorrente lei è la madrina delle inaugurazioni", scrive un utente.