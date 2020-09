Gf Vip, Brosio non entra nella casa: "E' in ospedale"

Foto Ipa/Fotogramma

Paolo Brosio non entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stato il presentatore del programma, Alfonso Signorini, durante la diretta della seconda puntata. "Gli ingressi nella casa del Gf Vip sono quasi completati. Purtroppo il nostro Paolo non è con noi come previsto perché, l'ho sentito al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute e in questo momento sta effettuando alcuni accertamenti in ospedale. Noi speriamo che si riprenda prestissimo e gli facciamo i nostri più cari auguri. Noi ti aspettiamo a braccia aperte", ha detto Signorini.