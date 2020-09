Ballando con le Stelle, il tango di Allegri: "Che iene in giuria..."

Notte di tango e sorrisi per Massimiliano Allegri a Ballando con le Stelle. L'ex tecnico della Juventus e attuale compagno di Ambra Angiolini è stato l'ospite speciale della trasmissione di Milly Carlucci su Rai 1. L'allenatore 53enne si è esibito sul palco con Roberta Beccarini e ha scherzato davanti alle telecamere per il voto alla sua performance: "Mamma mia che iene quelli della giuria. Ho sentito voci di uno, zero. Ma non vi preoccupate, che tanto più di 5 a scuola non l'ho mai preso e se mi date 3 va bene lo stesso", ha detto Allegri, prima di raccontare un aneddoto calcistico.

"Una volta a Cagliari, dopo una partita, ci contestarono tutti. La curva mise tutti voti e io presi zero spaccato. Quindi, non mi faccio impressionare dai vostri voti". L'esame della tv è in ogni caso superato: "Il calcio è uno sport dove c'è passione e nel ballo credo ce ne sia ancora di più. E' la prima esperienza di questo tipo che faccio e mi sto divertendo molto: mi sono dovuto concentrare durante le prove perché già facevo fatica e poi non sono molto mobile. Ci vuole la squadra come in tutte le cose", ha detto dedicando una menzione speciale alla sua compagna di tango.

Tra i giudici, Ivan Zazzaroni non ha nascosto lo stupore per la sua presenza sul palco. E Allegri gli ha risposto: "Neanche io mi aspettavo di essere qui, mai avrei pensato di avere il coraggio, sono molto timido".