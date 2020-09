Gf Vip, ancora polemiche: Fausto Leali chiama Enock "ne*ro"

Ancora polemiche al Grande Fratello Vip. Dopo le frasi su Mussolini ("Ha fatto delle cose strepitose"), Fausto Leali è finito di nuovo nella bufera per aver chiamato "ne*ro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli.

"Nero è un colore, ne*ro è la razza", ha poi aggiunto il cantante tra l'imbarazzo degli altri inquilini della casa. Dopo avere espresso il suo dissenso con una serie di "no", è stato poi Enock a richiamare l'attenzione di Leali: "Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa qui, non bisogna dirlo", gli ha detto.

"Ma allora cosa faccio con la canzone 'Angeli negri', cancello?", ha insistito il cantante facendo riferimento a un suo pezzo del 1968. "Ho capito che cosa vuoi dire, ma è una parola che non deve essere detta. Altrimenti la gente pensa che sia normale dirlo ma non è così, perché se a me per strada mi dicono una cosa così...", è stata la risposta di Enock.