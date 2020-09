La 'Bella storia' di Fedez in singolo

Esce venerdì 25 settembre, in radio e in digitale, 'Bella storia', il nuovo singolo di Fedez. Da oggi è inoltre disponibile il presave su Spotify. Dopo la dance anni ’90 di 'Bimbi per strada' (Children), 'Bella storia', prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta. 'Bimbi per strada', hit estiva certificato disco di platino, dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica Fimi dei singoli più venduti e, ad oggi, conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube.