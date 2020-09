Un francobollo per Sandra e Raimondo

Attori di teatro, cinema e tv, entrati nel cuore degli italiani grazie alle tante apparizioni sul piccolo schermo, in numerosi varietà e nella nota sitcom 'Casa Vianello' andata in onda per oltre 19 anni, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono finiti, in caricatura, su un francobollo celebrativo, sicuramente il 'palcoscenico' più piccolo della loro lunga carriera, nel decimo anniversario della scomparsa dell'attrice avvenuta il 21 settembre 2010, cinque mesi dopo la morte del marito. Viene infatti emesso oggi dal ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo", dedicato a Mondaini e Vianello. Il francobollo, specifica Poste Italiane, riporta una vignetta con una caricatura di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello realizzata dal pittore, disegnatore e caricaturista Bruno Prosdomici.

Il francobollo, del valore di 1,10 euro, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, con una tiratura di 400mila esemplari. Completano il francobollo le leggende “Sandra Mondaini e Raimondo Vianello” e “Dieci anni dalla scomparsa” la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Milano. Per l’occasione è stato realizzato anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.