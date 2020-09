Formigli: "Buzzi ha chiesto cachet sostanzioso, per questo non sarà a Piazzapulita"

Fotogramma /Ipa

"Come avevo anticipato in diverse interviste alla vigilia della nuova stagione, Salvatore Buzzi sarebbe dovuto essere ospite di Piazzapulita. Lo avrei intervistato a tutto campo sui crimini per i quali è stato condannato e sul sistema corruttivo di cui lui e Carminati facevano parte. Buzzi, parlando direttamente con me, aveva garantito la sua presenza. Successivamente ha però chiesto un cachet sostanzioso: insomma ha messo come condizione per comparire in tv quella di essere profumatamente pagato. La nostra decisione, d'accordo con La7 e il direttore Andrea Salerno, è stata di non accettare la sua richiesta. Per questo domani non vedrete Salvatore Buzzi a Piazzapulita". Lo rivela con un post sui social il conduttore di 'Piazzapulita' Corrado Formigli.