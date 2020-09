Jamil inedito in 'Rap is back'

Jamil si racconta in 'Rap is back', il nuovo album di inediti del rapper che da domani sarà disponibile nei negozi di musica e in tutti i digital store. Sempre da domani sarà disponibile su YouTube il video del brano 'Top Boy', prima traccia dell’album. Per anticipare l’uscita dell’album, che arriva due anni dopo il precedente 'Most Hated' il rapper di Verona aveva scelto due tracce: la prima, 'Vengo dalla strada', è un racconto autobiografico, tra episodi che coinvolgono la sua famiglia e i suoi amici, mentre la seconda è il brano da cui l'album prende il nome, 'Rap is back'. I testi sono scritti da Jamil, l’album è registrato da Jaws e arrangiato da lui e Jamil. La grafica della cover dell’album è stata realizzata da Gin, mentre il disegno è di Emiliano Tanzillo, fumettista di Dylan Dog.