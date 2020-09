Lucarelli insultata perché 'grassa': "Non fatelo con chi è fragile"

(Fotogramma)

"Ho smesso di subire condizionamenti che provengono da giudizi estetici da tempo. Questo però non vuol dire che siano ininfluenti. Anzi". Selvaggia Lucarelli torna a parlare di bodyshaming e, su Instagram, dedica un lungo post all'argomento annunciando di essere stata oggetto di una valanga di insulti e critiche dopo la puntata di 'Ballando con le Stelle', in cui gli utenti l'hanno attaccata perché 'grassa'. La giornalista, dopo aver mostrato una serie di commenti (da 'sei ingrassata tantissimo' a 'sei incinta? a 'statte zitta e mettete a dieta', fino a 'ti sei mangiata il sesto giudice?', solo per citarne alcuni).

"Io mangio, quindi non vorrei che qualcuno temesse di fare battute che potrebbero urtare temi sensibili, tipo la tiroide, gli ormoni o il metabolismo. Tranquilli, se è quello che vi frena, infierite pure", ha detto la giornalista. Che è poi entrata nel vivo dell'argomento: "Mangio bene, faccio sport, mi sento bene. So che sembra impossibile, ma credetemi: si può stare in forma anche con qualche chilo in più. Sono stata 56 chili e stavo di merda, mangiavo di merda, non alzavo il culo dalla sedia. Quindi sereni: morirò di infarto solo se vedrò la D'Urso condurre Ulisse al posto di Alberto Angela, non per un maritozzo in più".

La Lucarelli ha poi affrontato seriamente il tema degli insulti social sull'aspetto estetico. I commenti "sono molto influenti. Non su una donna strutturata come me, ma sicuramente su chi non può contare su una scorza altrettanto robusta -ha scritto nel post- E questo per ragioni anagrafiche, di fragilità, di insicurezza, di esperienze vissute. Il fatto che qualcuno metta su qualche chilo viene sempre visto come qualcosa di catastrofico o apocalittico e 'Oddio ma che gli è successo?'. Solitamente non è proprio successo un ca*** e il mondo è ancora al suo posto. Succede che uno mangi, che sia goloso, per esempio".

La verità, spiega Selvaggia, "è che il peso altrui non dovrebbe riguardarci se non - al massimo- nelle chiacchiere sceme al telefono tra amici. E dirò di più̀. Trovo che ci riguardi troppo sempre. Al pari degli insulti sul peso ritenuto eccessivo, mi infastidiscono anche i fiumi di complimenti quando qualcuno dimagrisce. Sono la faccia della stessa medaglia: se dimagrire è un merito, ingrassare evidentemente è un demerito".

"Quindi, se avrò voglia di dimagrire (con qualche risultato), vi chiedo già̀ di non dirmi 'brava', 'complimenti', 'come hai fatto?'. Non identificate mai il vostro valore con la vostra immagine. Sviluppate autostima e auto-consapevolezza: sappiate bene chi siete, perché altrimenti permetterete agli altri di dirvi chi siete", conclude la Lucarelli.