Abbonati Rai in gara alla Barcolana

Una nuova iniziativa dedicata agli abbonati firmata Rai Canone: dopo la felice esperienza proposta all’ultimo Festival di Sanremo, stavolta chi si è abbonato alla Rai fin dal 1954 e chi lo ha fatto negli ultimi mesi potrà prendere parte alla Barcolana, la più affollata regata del mondo, che si terrà nel golfo di Trieste l’11 ottobre prossimo. E’ on line sul sito www.canone.rai.it il form da compilare (entro il 30 settembre) per poter diventare parte integrante dell’equipaggio che salirà a bordo dell’imbarcazione totalmente brandizzata dalla Rai che prenderà parte alla gara velica. Stavolta ‘l’esperienza unica’ di Rai Canone sarà in acqua dove sei abbonati capaci di veleggiare regateranno nella race più affascinante che il panorama internazionale propone.