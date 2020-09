'L'agnello' stravince ad Annecy

'L'agnello' di Mario Piredda ha stravinto la 38esima edizione di Annecy Cinéma Italien, il più importante appuntamento internazionale interamente dedicato al cinema italiano, tenutosi quest'anno in una forma 'ibrida', nelle sale del capoluogo dell'Alta Savoia e online in tutta la Francia e in Svizzera grazie alla piattaforma streaming sviluppata in collaborazione con FestivalScope e Shift72. Il film girato in Sardegna ha conquistato sia il Premio del Pubblico sia i premi come Miglior film assegnati dalla giuria ufficiale e dalla giuria giovani. Il premio per la migliore regia è invece andato a Francesca Mazzoleni per 'Puntasacra'. "L'Agnello - si legge nella motivazione della giuria ufficiale - ci regala un viaggio nel cuore della Sardegna infuocato e selvaggio come i capelli rossi della brillante attrice Nora Stassi. È anche per noi il film di questo concorso 2020 che meglio combina tutti gli elementi che ci permettono di proiettarsi dall'altra parte dello schermo: personaggi forti e ben incarnati, una trama avvincente sviluppata in modo efficace, un'immagine che riesce creare un'emozione unica portando lo spettatore a seguire passo dopo passo la lotta di Anita".

Per la giuria giovani, "questo film indipendente mostra una performance attoriale incredibile e delle immagini magnifiche della Sardegna, dove il film è stato girato. Ci è piaciuta molto la bella amicizia tra Anita e suo padre e la forza dei due personaggi. È un film molto divertente da guardare, con la figura centrale dell’agnello che lascia senza dubbio qualcosa da interpretare allo spettatore. Personalmente pensiamo che l'agnellino rappresenti la speranza, una caratteristica che Anita ha dall'inizio alla fine". Il Premio per la migliore regia, assegnato dalla giuria ufficiale, è andato a 'Puntasacra' di Francesca Mazzoleni: "Fin dalle prime immagini, una bellezza fragile si impadronisce di noi, fragile ed allo stesso tempo piena di vita, come la storia e la lotta che gli abitanti dell'Idroscalo di Ostia portano avanti giorno dopo giorno: preservare la loro terra e il loro quartiere. Focalizzato sulla vita quotidiana e sulle parole di poche famiglie, potente nei dialoghi, catturati crudi, e con i riflessi unici del mare che ne illuminano i personaggi, questo scintillante documentario fotografico non fa mai 'l’autopsia' di questa comunità per mantenere uno sguardo sempre caloroso e umano". 'Puntasacra' ha ottenuto anche il Premio della Giuria Cicae: "Il film si concentra su una società dimenticata, quasi tutte donne che combattono una battaglia sacra per la loro terra, dando un volto a una sofferenza universalmente compresa; il diritto di combattere e preservare la propria casa e la propria cultura. Francesca Mazzoleni - prosegue la motivazione - riesce a mostrare questa comunità nella sua forma più cruda, lasciando che i protagonisti parlino del loro attaccamento alla terra e seguendo le donne, giovani e meno giovani, mentre organizzano eventi di sensibilizzazione nella loro comunità. Il film è ottimamente girato e la fotografia naturalmente affascinante, permettendo ai protagonisti di esprimersi liberamente in ogni momento".

"In un anno di grandi difficoltà - spiega il direttore artistico del festival, Francesco Giai Via - sono estremamente contento che il festival possa essersi svolto in una formula inedita che si è rivelata di grande successo e che ha fatto convivere i film in sala con una piattaforma online disponibile in tutta la Francia e la Svizzera. La frequentazione di entrambe queste modalità di fruizione è stata estremamente positiva e ha ribadito il ruolo fondamentale che svolge il festival per la diffusione e la valorizzazione del cinema italiano in Francia, oltre al legame profondo che lega Annecy Cinéma Italien all'insieme dell'industria cinematografica e delle istituzioni del nostro Paese. Siamo poi felici, ancora una volta, di aver acceso i riflettori non solo sui grandi film, ma anche su opere meno note, che magari hanno fatto fatica a farsi notare in Italia ma che hanno entusiasmato sia la giuria che il pubblico. Abbiamo cercato di rispondere con creatività e apertura verso il futuro alle condizioni dettate dalla crisi sanitaria e continueremo a impegnarci per proseguire in quel processo di rinnovamento e sperimentazione che è alla base del progetto della nostra manifestazione", conclude Francesco Giai Via.