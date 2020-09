Antonella Clerici si commuove per il "nuovo inizio" su Rai1

"Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto: non mi devo emozionare. Ma mi sto emozionando. Succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre". Antonella Clerici si è commossa all'inizio della prima puntata di 'È sempre mezzogiorno', il nuovo cooking show che la riporta sulla rete ammiraglia Rai nella collocazione in cui per tanti anni ha condotto 'La prova del cuoco'.

"Sono già state spese tante parole - ha aggiunto - voi mi conoscete bene. Abbiamo condiviso tante cose: belle, meno belle, gioiose. E adesso torno. Torno nelle vostre case all'ora del mezzogiorno, che è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa. Cercherò di farlo con spensieratezza, portando un po' di leggerezza, un po' di serenità e anche un po' di gentilezza. Cominciamo dall'inizio. Da questo mio nuovo inizio", ha concluso, prima di presentare la sigla e lo studio caratterizzati da un'ambientazione nel bosco.

Appena partita la prima puntata, la conduttrice ha ricevuto anche una telefonata a sorpresa dal collega e amico Carlo Conti. Antonella ha lanciato una telefonata aperta al pubblico ma a collegarsi in videochiamata da casa, per farle gli auguri, è stato il conduttore toscano.