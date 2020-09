Russell Crowe subito in vetta al box office con ‘Il giorno sbagliato’

'Il giorno sbagliato' con Russell Crowe è in vetta al box office. Il thriller, al suo debutto in sala, conquista 407.556 euro nel weekend tra il 24 e il 27 settembre. Seconda piazza per un’altra new entry, 'Padrenostro' di Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino: 362.535 euro. Ci sono altri due debutti nella Top 10 degli incassi Cinetel: si tratta di 'Endless', quarto con 276.022 euro, e di 'Waiting for the Barbarians', tratto da J.M. Coetzee e diretto da Ciro Guerra, con Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson, quinto con 175.495 euro.

Completano le prime dieci posizioni: 'Tenet' terzo con 361.785 euro e complessivamente oltre sei milioni; 'Miss Marx', sesto; After 2, settimo con oltre quattro milioni di euro; 'Il meglio deve ancora venire', nono; 'Jack in the Box' è fanalino di coda. Fuori, viceversa, al debutto in sala 'Guida romantica a posti perduti' (13°), 'Undine' (17°) e 'Easy Living' (21°).