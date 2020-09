Gf, Brosio in diretta: "Ora tampone negativo"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Oggi è il mio compleanno" e "sono stato inserito nell'elenco dei tamponi negativi". A rivelarlo durante la diretta del Grande Fratello Vip, in un messaggio registrato, è Paolo Brosio che sottolinea: "Questo è il compleanno più bello della mia vita". "Sono felice, i medici e gli infermieri mi hanno aiutato tantissimo, non mi hanno mai fatto sentire solo", dice ancora in lacrime ringraziando e aggiungendo: "E' stata davvero dura" ma "io non ho mai mollato".

Brosio doveva entrate nella Casa più spiata d'Italia ma per "alcuni problemi di salute", aveva detto Signorini durante la seconda puntata del reality, "e in questo momento sta effettuando alcuni accertamenti in ospedale. Noi speriamo che si riprenda prestissimo e gli facciamo i nostri più cari auguri. Noi ti aspettiamo a braccia aperte", aveva aggiunto il conduttore.