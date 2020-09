Corona non c'è, Berlinguer: "Torni senza offese e insulti"

"L'auspicio è che" Mauro Corona, "una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi, possa tornare tra noi suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti". Lo ha detto Bianca Berlinguer tornando, durante la puntata di questa sera di 'Cartabianca' su Rai3, sul durissimo scontro con lo scrittore e scultore andato in scena nella stessa trasmissione la settimana scorsa.

Stasera Corona non è intervenuto: "Sapete che ha avuto un comportamento talmente sgradevole da costringermi a chiudere il collegamento", ha rimarcato Berlinguer, riconoscendo però che Corona "ha chiesto pubblicamente scusa con parole che mi sono apparse assolutamente sincere". La conduttrice del programma ha precisato di avere sempre considerato Corona "un elemento positivo di Carta Bianca", nonostante la sua "personalità forte, imprevedibile e spesso intrattabile".

Berlinguer ha anche ammesso di essere rimasta "disorientata e offesa" dopo le offese che gli sono state rivolte dall'ospite, ma ha anche escluso azioni legali o disciplinari nei suoi confronti e ha ribadito che Corona è una "parte importante di questa trasmissione".

