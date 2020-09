Mondo Rai/appuntamenti e novità

Secondo appuntamento domani alle 21.25 su Rai1, con “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, la fortunata serie targata Rai Fiction — ITV Movie liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che vede Vanessa Scalera nei panni del magistrato più ironico ed eccentrico del panorama televisivo. Nella puntata dal titolo “Come piante tra i sassi” viene trovato a Nova Siri il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Monica Dugo, Dora Romano, Tony Laudadio, Alice Azzariti, Ester Pantano, Paolo Sassanelli e con la partecipazione di Antonio Gerardi, Cesare Bocci e Carlo Buccirosso. Firma la regia Francesco Amato.

Dopo il successo della prima puntata con oltre 2 milioni di spettatori e l’8.6% di share, su Rai2 torna, in prima serata alle 21.20, “Un’ora sola vi vorrei”, il “One man show” di Enrico Brignano. Nella puntata di domani al centro, ancora una volta, l’attualità: gli eventi della settimana e soprattutto gli effetti che quegli eventi hanno su tutti noi, con la puntuale satira di costume che ha reso celebre Brignano e che tanto piace al pubblico. Una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare con monologhi, tanta musica, affidata ad una resident band di undici elementi, e ancora, ballo, filmati e “mise en scène”. Nella puntata, con Brignano, porteranno questa volta il loro contributo al racconto del tempo, le attrici Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino, oltre a Flora Canto, presenza fissa del programma. “Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo, con la collaborazione di Fosco D’Amelio, Antonio Pascale e Mario Scaletta. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Cristiano D’Alisera.

Domani alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasporterà gli spettatori all’interno del durissimo action/crime “Nella tana dei lupi”, film diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerard Butler e 50 Cent. Mentre la migliore banda di rapinatori dello Stato sta preparando il colpo del secolo alla Federal Reserve Bank di Los Angeles, il loro destino si intreccia a quello degli agenti della squadra speciale anticrimine capitanata da “Big Nick” O’Brien, un uomo forgiato nella violenza che sta attraversando una difficile situazione familiare. Con una lodevole attenzione ai risvolti più intimi e psicologici dei personaggi, la pellicola mantiene alta l’adrenalina con spettacolari scene d’azione e una solida struttura a metà tra l’heist-movie e il crime metropolitano.

I governatori del Veneto Luca Zaia e della Campania Vincenzo De Luca saranno ospiti domani di 'Porta a Porta', in onda alle 23.35 su Rai1, intervistati da Bruno Vespa.

Domani Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmetterà alle 21.10 “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, un film diretto da Martin McDonagh. Angela è solo una ragazzina quando viene violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri. Mildred, sua madre, non si dà pace per la sua morte e decide di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Per fare questo, dà fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing, interpretato da Woody Harrelson. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, riaprendo finalmente, il caso. Il film è stato un successo ai botteghini, grazie a una sceneggiatura di ferro e a interpreti di grande spessore: la protagonista, l’attrice Frances McDormand, ha vinto proprio in questa occasione il suo secondo premio Oscar come miglior attrice protagonista, mentre Sam Rockwell quello come miglior attore non protagonista.

Michael Portillo attraversa il sud-est dell'Australia, da Canberra al cuore multietnico di Melbourne, nel nuovo appuntamento con la serie “Prossima fermata Australia”, in onda domani alle 20.15 su Rai5. Nell’episodio, Portillo scopre la storia dietro le ceneri al consacrato Melbourne Cricket Ground.

Domani alle 14.40, torna “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay. In questa nuova edizione ci sarà un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore. La maestra Oriana Darù spiega le caratteristiche di un insetto prezioso: l’ape. E per aiutare le api insegnerà a costruire delle “bombe di semi”. Ospite l’apicoltrice e divulgatrice, Giorgia Mocilnik. Dalle api ai fiori. Il video del giorno è “Ditelo con i fiori” che spiegherà qual è il significato che gli uomini hanno attribuito ai vari tipi di fiore. Continua il corso, tenuto dai volontari del MUSE (Museo delle Palafitte del Lago di Ledro) sulla vita nella preistoria. Questa volta scopriremo come gli uomini primitivi accendevano il fuoco. Inoltre, la lezione del prof. Enrico Galiano sul “perché sbagliare è bello”. Il tutto condito con i cartoni animati le ricette di Arturo e Kiwi, I Peanuts e Fumbeland. I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp).

Vigliacco, vanitoso, violento: il maschilista si presenta così. E spesso non si accorge nemmeno dei suoi difetti. Ma come smascherarlo? E come trasformare una società ancora troppa patriarcale in un mondo migliore, dove uomini e donne possano avere davvero gli stessi diritti? Risponde a Giorgio Zanchini nella puntata di Quante Storie in onda domani alle 12.45 su Rai3, la giornalista Tiziana Ferrario, da anni tra i volti più noti dell'informazione televisiva, in una conversazione che non manca di elogiare l'esempio degli uomini nuovi, capaci di girare le spalle al modello machista.

Grande firma del giornalismo italiano, Giorgio Bocca nasceva a Cuneo il 28 agosto 1920. Rai Cultura lo ricorda con il documentario in prima visione per la serie “Italiani”, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione di Paolo Mieli. Dopo un breve trascorso nella gioventù fascista come iscritto al Guf, che nel 1940 gli fa vincere una medaglia d’oro nello sci, si arruola come alpino nella seconda guerra mondiale. Dopo l’8 settembre entra nella Resistenza e dà vita con altri a una a formazione partigiana sotto le insegne di Giustizia e Libertà, formazione della quale diventa il comandante. Su questa esperienza scrive nel 1945 il suo primo libro, “Partigiani della montagna”. E diventa giornalista, a Torino, prima al giornale di Giustizia e Libertà, poi alla Gazzetta del popolo. Da Torino “emigra” a Milano, all’Europeo, passando poi al Giorno. La sua carriera di giornalista e di scrittore entra nel vivo, con grandi inchieste sull’Italia e all’estero che lo rendono famoso, alle quali seguono libri di successo come “Il provinciale”, “Togliatti”, “Storia dell’Italia nella guerra fascista”, “Noi terroristi”, “L’inferno”, e molti altri. Dal Giorno passa a Repubblica, dove resta per tutta la vita: in tutto 70 anni di giornalismo per i quali, nel 2005 riceve la laurea ad honorem. Giorgio Bocca muore a Milano il 25 dicembre 2011 all’età di 91 anni.