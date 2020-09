Mondo Rai/appuntamenti e novità

(Fotogramma)

“Elisabetta II, l’ultima grande regina” è il titolo della terza puntata della nuova serie di Ulisse, il piacere della scoperta in onda domani, in prima serata su Rai 1. Il programma di Alberto Angela dedicato alla storia, all’arte e alla cultura, racconta questa volta la vita di uno dei più importanti personaggi del nostro tempo, la regina Elisabetta II, la monarca che ha regnato più a lungo sul trono d’Inghilterra e del Regno Unito. Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio nel tempo che attraversa buona parte del ’900 e giunge fino ai nostri giorni, raccontando la lenta trasformazione dell’immagine della monarchia ad opera di Elisabetta nei decenni del suo regno, attraverso i principali fatti storici e familiari che hanno toccato la casa reale dei Windsor. Dallo scandalo per l’abdicazione dello zio Edoardo VIII al fasto della cerimonia per l’incoronazione della giovane sovrana, dai favolosi anni ’60 in cui i veri sovrani d’Inghilterra sono i Beatles al matrimonio del figlio Carlo con Lady Diana Spencer. Seguono gli anni più difficili per la casa reale, con il tragico incidente che costò la vita alla principessa di Galles, fino ai tempi più recenti in cui sulla scena si affaccia una nuova generazione di Windsor, i principi William e Harry, mentre la sovrana diventa nuovamente il punto di riferimento della nazione nell’emergenza causata dal Covid-19. Con le più belle immagini d’epoca, molte delle quali restaurate e riportate al loro splendore originale, i telespettatori rivivranno le sfarzose cerimonie reali e scopriranno aspetti meno noti di una delle monarchie più antiche e durature del mondo. Ospite d’eccezione della puntata è l’attrice inglese Helen Mirren, premio Oscar per la sua interpretazione della regina nell’acclamato film “The Queen”. In esclusiva per “Ulisse” racconta il suo primo incontro con la sovrana dopo averne vestito i panni sullo schermo. Gigi Proietti dà voce ad Edoardo VIII, re per meno di un anno, che con la sua clamorosa abdicazione ha spianato la strada al regno di Elisabetta. Veronica Pivetti interpreta un brano de “La sovrana lettrice” dello scrittore inglese Alan Bennett. Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica rivela alcuni aneddoti poco noti sulla famiglia reale inglese.

Secondo appuntamento con “Mare Fuori” e le storie dei ragazzi che “sbagliano” ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, in onda in prima visione assolta su Rai2 domani alle 21.20. Una coproduzione Rai Fiction — Picomedia, prodotta da Roberto Sessa, per la regia di Carmine Elia con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati. Nell’episodio “Ogni famiglia ha le sue regole” un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, un’habitué deIl’WM. Nad si fa arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarla in cambio di soldi a un cugino di venti anni più vecchio di lei. Nad suona il piano come Filippo e fa una scommessa con le altre detenute: entro pochi giorni il Chiattillo sbaverà ai suoi piedi. Ciro non vede l’ora di vendicare la morte di Nazzario Valletta, ucciso da Carmine, che si sente il cappio al collo: tutto quello da cui voleva smarcarsi è diventato realtà, ora è un detenuto con una minaccia di morte sulla testa. Filippo in carcere cerca goffamente di recuperare terreno nei confronti di Ciro e i suoi affiliati, vantandosi di essere lì per aver commesso un delitto d’onore uccidendo un infame, ma quando Pino ‘O Pazzo scopre che il Chiattillo ha detto una bugia per lui le cose si mettono male. In “Chi trova un amico trova un tesoro” i riflettori sono puntati su Viola, una ragazza glaciale che sconta una pena per omicidio con l’aggravante della crudeltà. La ragazza è carismatica e lo stesso Ciro ne subisce il fascino magnetico. Naditza entra in conflitto con lei e cerca di liberare altre detenute dal suo “giogo”. La direttrice Paola ha un nuovo progetto per l’WM: far partecipare alle attività ricreative i ragazzi insieme alle ragazze. Il comandante Massimo è contrario mentre Beppe propone un corso di musica: Naditza sa suonare ma non ha mai studiato, Cardiotrap sa cantare ma non conosce la musica, Filippo potrebbe fare da maestro. La prima lezione non va come si sperava. Filippo, per placare l’aggressività di Pino nei suoi confronti, fa l’ultima cosa che dovrebbe fare: gli compra un regalo. Pino lo ringrazia, ma presto anche gli altri pretendono lo stesso trattamento e quando le richieste non vengono soddisfatte cominciano i guai. Carmine in sala colloqui trova ad attenderlo Nina. La ragazza gli annuncia che presto sarà padre. Filippo solo e disperato decidere di passare all’attacco e procurarsi l’arma con la quale crede di potersi difendere.

Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda domani, alle 21.20, su Rai3, proprio nel giorno dell’ultimo atto del processo di appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina. Inoltre, si parlerà di Roberta Ragusa e del matrimonio tra il marito e la ex babysitter. Non mancherà lo spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Prosegue su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) il sentiero della fantascienza con il film “After Earth”, in onda, in prima visione Rai, domani alle 21.20. Diretto dal maestro della suspense M. Night Shyamalan, acclamato regista de “Il sesto senso”, “Signs” e “Split”, “After Earth” si avvale dell’interpretazione di Will Smith e di Jaden Smith, padre e figlio sia nella realtà che nella finzione cinematografica. Si tratta di una storia che intreccia avventura e dramma famigliare. Da oltre un secolo gli esseri umani hanno abbandonato la Terra, ormai prosciugata dalle sue risorse vitali, per andare a popolare Nova Prime. Il generale Cypher Raige è in viaggio con suo figlio Kitai quando un guasto li costringe a un atterraggio d’emergenza proprio sulla Terra, ormai resa inospitale e dominata dalla natura. Ferito nell’atterraggio, il generale dovrà contare solo su suo figlio per salvarsi e per evitare gli attacchi di una creatura mostruosa che trasportavano nella loro stiva, ormai libera e affamata.

E' lo spettacolo che ha inaugurato la diciottesima edizione del Festival Verdi di Parma e Busseto, il "Macbeth" di Giuseppe Verdi che Rai Cultura propone in prima serata su Rai5 domani alle 21.15. Registrata al Teatro Regio di Parma nel settembre 2018, l'opera è proposta nella prima versione scritta da Giuseppe Verdi per il Teatro della Pergola di Firenze nel 1847. L'allestimento è firmato da Daniele Abbado, con i costumi di Carla Teti e le luci di Angelo Linzalata. Sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini, dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia e del Coro del Teatro Regio di Parma istruito da Martino Faggiani, Philippe Auguin dirige la partitura nell’edizione critica a cura di David Lawton. Protagonisti sul palco specialisti del repertorio verdiano come il baritono Luca Salsi (Macbeth), il basso Michele Pertusi (Banco), il soprano Anna Pirozzi (Lady Macbeth) e il tenore Antonio Poli (Macduff). Completano il cast Matteo Mezzaro (Malcom), Gabriele Ribis (Il medico), Alexandra Zabala (La dama di Lady Macbeth) e Giovanni Bellavia (Sicario e Il domestico di Macbeth). Primo dei tre titoli shakespeariani di Verdi composto su libretto di Francesco Maria Piave con interventi di Andrea Maffei, il melodramma dà corpo e voce alle pulsioni distruttive che abitano nei recessi dell’animo umano. "È all’amore di Verdi per il teatro shakespeariano - racconta Daniele Abbado nelle sue note di regia - che si deve questa grande creazione. Nel Macbeth che andrà in scena al Festival Verdi sono partito proprio dalla ricerca delle risonanze tra le due opere e da quanto Verdi ha trasferito e a tratti rinnovato nella sua scrittura. È un progetto che vive di un doppio registro: da una parte un mondo di immagini generate da buchi neri, da una nebbia costante, immagini che questi buchi neri inevitabilmente riassorbono; dall’altra un mondo di apparizioni, allucinazioni, drammatiche e a volte quasi carnascialesche. Alla fine dell’opera, l’immagine di una natura ostile, pietrificata nell’assenza d’amore. Assenza di Dio". Regia televisiva di Arnalda Canali.

Domani, alle 14.40, terzo appuntamento con la “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay. Un'edizione che offre un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore. Una nuova maestra entra a far parte della Banda. Si tratta di Silvia Bernieri che guiderà gli studenti indietro nel tempo per scoprire come vivevano e soprattutto come si profumavano gli antichi romani. Nello “spazio laboratorio” insegnerà a preparare un unguento, alla loro maniera. Francesca Buoninconti, naturalista e giornalista scientifica, farà invece conoscere tre animali migratori, campioni di geografia, mentre continua il viaggio nella preistoria, con i divulgatori e ricercatori del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, alla scoperta delle tecniche di sopravvivenza di quell’epoca. In particolare si spiegherà come si preparava il pane. A completare la puntata i Peanuts, Fumbleland, Le ricette di Arturo e Kiwi e i documentari del programma Kilimangiaro. I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp).

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, con Guido Crosetto e l'imprenditore Gianluigi Cimmino, saranno gli ospiti della puntata di “Porta a Porta” in onda domani, alle 23.55, su Rai1. Sul virus e sulla mancanza di vaccini antinfluenzali si confronteranno il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Ballerina di fama mondiale, è stata e continua a essere un modello per tutte le giovani che si avvicinano al mondo della danza. La étoile del Royal Ballet di Londra Darcey Bussell racconta Margot Fonteyn nel nuovo appuntamento con la serie “Darcey Bussell in cerca di…”, in onda domani alle 19.15 su Rai5. Tra Londra e Panama e attraverso la testimonianza di amici, colleghi e specialisti del settore, Darcey Bussell ricostruisce l'avventurosa e non sempre felice vita della bambina Peggy Hookham. Destinata a diventare l'inarrivabile ballerina perfetta, calcherà i palcoscenici più prestigiosi del mondo al fianco delle più brillanti stelle della danza, ma morirà quasi in povertà a causa di difficili scelte fatte per amore.

Il primo dopoguerra è segnato da una forte mobilitazione e conflittualità sociale. È il tempo dei partiti, dei movimenti, delle organizzazioni e associazioni di massa: dalla creazione del Partito Popolare alla fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento, dall’Associazione Nazionale Combattenti agli Arditi del popolo, passando per il travaglio dei socialisti e la nascita del Partito Comunista. E' la storia ripercorsa da “Politica di massa e partiti di massa” del ciclo “1919-1922. Cento anni dopo”, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia. La puntata è firmata da Roberto Fagiolo, con il coordinamento editoriale Clemente Volpini e la consulenza storica di Francesco Perfetti per la regia Matteo Bardelli.