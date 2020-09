Rds lancia la nuova piattaforma 'Rds Social Tv'

Radio Dimensione Suono (Rds) lancia una novità: la diretta radio di 'Rds 100% Grandi Successi' e il mondo social si uniranno in un prodotto che collega lo streaming radiofonico e i contenuti social generati da speaker e artisti. Nasce così 'Rds Social TV', che sarà disponibile su varie piattaforme: canale 265 del digitale terreste; TivuSat al canale 50; Sky al canale 724; App iOS e Android; Apple Tv e Internet, alla pagina rdstv.it.

I più recenti progetti editoriali di Rds - Rds Next ad aprile 2019 e ora RDS Social TV - sono il frutto sperimentazione dell’entertainment company e si inseriscono in un processo di trasformazione digitale per Rds che passa dallo sviluppo dei social media alla personalizzazione dei contenuti, fino alla contaminazione tra tv e web.

"L’implementazione digitale di Rds Social Tv – commenta Alessandro Montefusco, Station Manager di Rds – si caratterizza nella forte e coerente sinergia tra il palinsesto radiofonico e il mondo social con contenuti editoriali selezionati e ripresi da diversi canali e contenuti user-generated, inseriti in un sistema cross-mediale pensato per auto-alimentarsi ed essere sempre più una finestra e scoperta sulla musica e artisti 100% Grandi Successi”.

"Non solo uno schermo da guardare - aggiunge Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS - ma una tv interattiva e transmediale, dove ascoltare la radio, scoprire curiosità sui profili social dei conduttori di Rds 100% Grandi Successi e artisti, interagire con la diretta tramite i messaggi, mettere like al brano che sta passando, conoscere il meteo della propria città, vedere a tutto schermo il video della canzone on air e restare sempre aggiornati sulle ultime notizie. L’attenzione alla ricerca e cambio di paradigma, che ha caratterizzato la vision di Rds in questi anni, ha portato a ideare un 'nuovo media' coerente con le nuove esigenze multi piattaforma e a dare un beneficio sia agli utenti ascoltatori che soluzioni sempre più personalizzate ed innovative ai nostri partner commerciali”.

Per i prossimi mesi è stata programmata una campagna di lancio del valore di oltre un milione di euro, con affissioni nei principali impianti statici e dinamici – poster, maxi digital wall e edicole, led bordocampo presso lo stadio San Siro, metropolitana, mezzi di superfice e circuito taxi - nelle città di Roma e Milano. A partire dal 12 ottobre, la campagna verrà implementata con uno spot televisivo, in onda sui canali di Discovery e La7 e proiettato nel circuito Cinema UCI , che vedrà protagonisti i principali conduttori dell’emittente. La campagna vedrà impegnati anche tutti i canali di Rds con promo radiofonici, campagne sponsorizzate sui canali digital – Facebook e Google ADS – ma soprattutto contenuti editoriali sui social e sito ufficiale di Rds 100% Grandi Successi.