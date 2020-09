'Elettra Lamborghini e la Dea del ritmo', graphic novel su misura per lei

Si intitola 'Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo' il primo libro ufficiale di Elettra Lamborghini, in uscita il 29 ottobre per la casa editrice BeccoGiallo. Non certo un libro qualunque: Elettra sarà infatti la protagonista di un fumetto per ragazzi, una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare.

"Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto - racconta Elettra Lamborghini - ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l'idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna".

La strada verso il successo, però, sarà tutt’altro che semplice. L’incipit del racconto, infatti, vede Elettra in seria difficoltà: la sfortuna la perseguita e le capitano in continuazione degli incidenti incredibili, come se qualcuno, dall’alto, le mettesse i bastoni tra le ruote. Per liberarsi da questa oscura maledizione, Elettra si vedrà così costretta ad affrontare le ballerine di twerkin' devote alla Dea del Ritmo. Ce la farà a diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo?

L'occasione è quella giusta per riprender i fili del percorso della giovane cantante, divenuta ora anche protagonista di un fumetto. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini – fondatore dell'omonima azienda – Elettra inizia la propria carriera nel 2015, partecipando a diversi programmi televisivi, in Italia e all’estero. Si fa subito notare con Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina, attirando immediatamente l’attenzione mediatica. Nello stesso anno è tra i protagonisti del docu-reality di Mtv #Riccanza, e successivamente partecipa al programma spagnolo Gran Hermano Vip, e poi in Inghilterra al Geordie Shore.

A settembre del 2017 collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX, partecipando quindi l'anno seguente ai Wind Music Awards 2018. Nel febbraio 2018, pubblica il suo primo singolo da solista, intitolato 'Pem Pem' che è stato certificato con due dischi di platino. Partecipa poi alla quinta stagione del reality 'Acapulco Shore'. Nel mese di giugno presenta su Mtv Italia il programma 'Ex on the Beach Italia', mentre a settembre pubblica il suo secondo singolo, intitolato 'Mala'. A dicembre, in occasione della riedizione dell'album 'Popstar', collabora al singolo Cupido 'Rmx' insieme a Khea, Duki e Quavo.

Nel 2019 è coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio della sesta edizione del programma 'The Voice of Italy' in onda su Rai 2. Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l'Universal Music, annuncia il suo primo album in studio 'Twerking Queen', certificato Disco di Platino Fimi. Il 3 dicembre 2019 va in onda su Mtv l’esclusiva docu-serie incentrata sulla vita di Elettra. Il resto, vedi Festival di Sanremo e feat con Giusy Ferreri ne 'La Isla', è storia recente. Non stupisce, quindi, che la cantante sia stata inoltre inserita nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro, stilata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia, per la categoria Musica.