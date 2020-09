Lady Gaga nel nuovo film di Ridley Scott

(Foto Fotogramma/Ipa)

Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott. Lo scrive 'The Hollywood Reporter'. La pellicola che, come ha svelato la MGM uscirà nelle sale nel novembre del 2021, sarà sceneggiata da Roberto Bentivegna e si baserà sul libro di Sara Gay Forden 'The House of Gucci': A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed'.

Nel film che dovrebbe intitolarsi semplicemente 'Gucci', la popstar, reduce dal successo di 'A Star is born', vestirà i panni di Patrizia Reggiani, la vedova 'nera' di Maurizio Gucci, processata e condannata nel 1995 a 26 anni di carcere per aver orchestrato l'omicidio del marito. La pellicola, che ruoterà attorno alla storia della leggendaria casa di moda potrebbe vedere nel cast anche Robert De Niro e Al Pacino.

"Questo progetto è stato a lungo un lavoro d'amore sia per me che per Ridley -afferma Giannina Scott, che produrrà la pellicola con il marito Ridley-La storia è così epica, la posta in gioco così alta e i personaggi così riccamente disegnati che eravamo determinati a portarla sul grande schermo. Dire che siamo entusiasti di collaborare con Mike De Luca e il suo brillante gruppo cinematografico alla MGM è un eufemismo. Non vediamo l'ora di vederlo prendere vita il prossimo anno'', conclude.