Gregoraci: "Schumacher non parla, comunica con gli occhi"

(Fotogramma)

Michael Schumacher "non parla, comunica con gli occhi". Le parole di Elisabetta Gregoraci, pronunciate dalla showgirl nella casa del Grande Fratello Vip, fanno il giro del mondo. L'ex pilota di Formula 1 ha subìto un gravissimo incidente sciistico alla fine del 2013 sulle nevi francesi. Da allora, le condizioni di Schumi sono avvolte nel più assoluto riserbo. Le parole dell'ex moglie di Flavio Briatore sono rimbalzate su siti sportivi e non: "Solo 3 persone possono fargli visita e io so chi sono -si legge sull'edizione online del Sun. Si sono trasferiti in Spagna e sua moglie ha allestito un ospedale in casa".