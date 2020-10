'No Time To Die' ultimo Bond di Daniel Craig, è ufficiale

(Foto Fotogramma)

Per Daniel Craig 'No time to die' sarà la sua ultima apparizione nei panni di James Bond. Sul sito del quotidiano 'Metro' si legge che l'attore 52 regalerà al pubblico la sua ultima apparizione nei panni di 007, dopo 14 anni dove ha interpretato la spia britannica.

A confermarlo è Barbara Broccoli, produttrice dei film su James Bond e figlia dello storico produttore Albert Broccoli. Parlando nel film in arriva Barbara ha affermato che "il prossimo James Bond sarà un classico con un tocco moderno. Sarà il quinto e ultimo film con Daniel Craig, quindi è il culmine di tutto ciò che ha attraversato il suo ritratto del personaggio".

Tra i candidati a prendere il posto di Daniel Craig ci sarebbe anche Henry Caville, che qualche giorno fa al magazine GQ aveva dichiarato che "se Barbara (Barbara Broccoli, produttrice degli 007, ndr) e Mike (Michael G. Wilson, co-produttore) fossero interessati a me, coglierei assolutamente l’opportunità. Vedremo cosa succederà ma sì, mi piacerebbe interpretare Bond. Sarebbe molto emozionante". L'attore ci aveva già provato nel 2006 ma venne scartato da Martin Campbell, regista di Casino Royale.