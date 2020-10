Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore: "Ora vomito di tutto"

(Fotogramma)

“Io qui vomito di tutto, vediamo se fa il fenomeno. Mi sono trattenuta, sono stata una signora per anni”. Elisabetta Gregoraci reagisce così, nella casa del Grande Fratello Vip, all’intervista che l’ex marito ha rilasciato recentemente al Fatto Quotidiano, esprimendo un giudizio negativo -tra l'altro- sulla scelta della showgirl di partecipare al programma. "Quando ho deciso che la storia con lui stava finendo, non ho preteso nulla se non passare 15 giorni l’anno con mio figlio in vacanza. Che lui abbia una casa in Sardegna e che io abbia piacere a passare 15 giorni con mio figlio è un altro paio di maniche”, dice Gregoraci. “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Sono sempre andata dritta per la mia strada, mi spiace che abbia fatto questa intervista. Credo che certe cose vadano gestite in famiglia. Tutto parte sempre da lui… Non mi vergogno di andare a tagliare nastri o di stare qui dentro, con ragazzi straordinari. Ho spiegato a mio figlio Nathan che questo è un lavoro”.