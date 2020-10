"Me la sono vista brutta ma sono ancora qui", Maurizio Battista in ospedale

(Foto Fotogramma)

"Me la sono vista brutta ma come dice Vasco...siamo ancora qua!". In un video, postato su Facebook, mentre si trova in ospedale, Maurizio Battista racconta di avere una brutta infiammazione al pancreas "che mi ha debilitato alla grande". Il comico romano nel post sottolinea: "Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo".

Poi il ringraziamento ad "Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daie che passa", conclude.