Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:45 Assisi: S. Messa celebrata dal Papa sulla tomba di S. Francesco e firma dell’Enciclica "Fratelli tutti" A cura del TG1 e Rai Vaticano

18:45 Rai Cultura e Rai Uno in collaborazione con Rai Quirinale presentano dal Cortile d'Onore del Palazzo del Quirinale “Concerto per Dante” in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri

20:00 TG1

20:35 Ballando con le stelle

23:45 (anziché 23:30) TG1 60 Secondi

RAI 2

Nessuna variazione

RAI 3

09:45 (anziché 14:55) Gli imperdibili

13:00 TGR 60° Salone nautico di Genova Di Luca Ponzi Regia Francesca Portinari A cura TGR Liguria