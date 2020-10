GF Vip, Alba Parietti difende il figlio Francesco

(Foto Fotogramma)

“Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale per correttezza? Grazie”. E' il post di Alba Parietti sulle storie di Instagram. Durante la diretta del GF Vip, a Francesco Oppini, figlio della showgirl e concorrente del reality, spiega - prima di leggere questo messaggio: "Tua madre è terrorizzata da certi equivoci...". La vicinanza tra Francesco Oppini e Dayane Mello ha suscitato molte chiacchiere.

Parietti scrive ancora: "Ama Cristina. Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif, non vede in lei alcuna malizia".