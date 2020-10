Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

11:55 (anziché 12:00) E’ sempre mezzogiorno

20:30 Rai Sport. Firenze. Calcio Nazionale A: Amichevole Internazionale Italia – Moldova. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli

23:05 Porta a Porta nel corso del programma alle 23:25 TG1 60 Secondi

RAI 2

23:25 (anziché 23:50) Re Start

01:10 (anziché 01:30) Telefilm Crazy Ex-Girlfriend: “Tutti i segni indicano Josh... o si tratta dell'amico di Josh?” e “Quand'è che Josh e il suo amico mi lasceranno in pace?”

02:30 Film The Dead Girl

03:50 Piloti (Il previsto programma Una Pezza di Lundini (23:25) non sarà trasmesso)

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento.

15:50 TGR Piazza Affari

16:00 TG3 LIS

16:05 Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi in Aspettando Geo (La rubrica Rai Parlamento Telegiornale (15:20) e il Telefilm Il Commissario Rex (15:25) non andranno in onda)