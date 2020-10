Mariotto: 'Milly Carlucci un'ammiraglia, 'Ballando con le stelle' una grande nave

Lo stilista Guillermo Mariotto, giudice di 'Ballando con le stelle', il programma condotto su Rai1 da Milly Carlucci

"Milly Carlucci è un''ammiraglia', Giancarlo de Andreis è il capitano e il nostromo. 'Ballando con le stelle' una grande nave. Una nave che parte e deve fare tre mesi di viaggio per arrivare in porto. Io a volte sono uno che rema, a volte batto il tamburo per far remare gli altri, sono insomma un mozzo tuttofare, ma sempre in veste di giudice. Ma il successo del programma dipende dalla sua grande ciurma, dal suo capitano, ma soprattutto dalla sua ammiraglia". Lo ha affermato all'Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto, tra i giudici di 'Ballando con le Stelle', il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.