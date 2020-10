Brosio: "Tampone negativo, pronto a entrare nel Gf Vip"

di Alisa Toaff

"Finalmente sono guarito, ho sconfitto il Covid. E' arrivato l'esito del doppio tampone ed è negativo! Ora devo fare qualche giorno di recupero perché sono un po' spossato e poi sono pronto ad entrare nella Casa dell 'Gf Vip'". Lo rivela Paolo Brosio all'Adnkronos. Il giornalista era ricoverato dal 16 settembre all'Istituto clinico Casal Palocco perché aveva contratto il Coronavirus pochi giorni prima della sua entrata nella Casa del 'Gf Vip'.

"Finalmente torno a vivere - prosegue - è stato un incubo, sono stato chiuso in isolamento per 25 giorni e sono anche fortunato perché c'é gente che rimane positiva anche per più di un mese. Grazie a Dio non ho avuto problemi respiratori, solo una tosse secca, dissenteria e un pò di febbre. Ora mi sento benissimo''.

Su dove andrà appena sarà dimesso Brosio spiega: "Sotto consiglio della produzione, visto che i medici mi hanno detto che dovrò stare a riposo per recuperare le forze, andrò a Frascati e sarò alloggiato in un albergo che si trova vicino a Cinecittà dove spero ci sia anche un centro termale. Ringrazio i dirigenti e gli addetti ai lavori dell'ospedale Casalpalocco che mi sono stati molto vicini''.