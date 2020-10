'Casa Marcello Night' al via su YouTube, Cirillo fa sorridere contro paura Covid

Torna stasera su YouTube ‘Casa Marcello Night’, l’evento televisivo-multimediale nato durante il lockdown dalla creatività di Marcello Cirillo e realizzato dal compagno di avventure Alberto Maria Trabucco con la complicità dell’autore Massimo Cinque e del regista Nello Pepe. Un web show interattivo per il quale l’ideatore ha scelto di esordire con un medley di Lucio Battisti: "Entrerò al buio, mi leverò il cappotto, poi col telecomando accenderò tutte le luci e andrò al pianoforte dove farò un medley di Battisti", svela Cirillo all’Adnkronos.

Lo show, che avrà come ospiti fissi Massimo Cinque e Fabrizio Failla, sarà completamente interattivo col pubblico e si collegherà con i vari canali tecnologici. In ogni puntata, è previsto un artista diverso. "Stasera, un attore di teatro, Giorgio Carezza, interpreta un insegnante di recitazione un po’ sfigato -spiega Cirillo- perché l’obiettivo è anche quello di far ridere e di allietare il pubblico in un momento difficile come quello della recrudescenza della pandemia. In tv si parla già tanto del virus, dei rischi, dei pericoli: noi vogliamo rassicurare e far evadere il pubblico, farlo gioire di musica, farlo ridere per un paio d’ore".

"Io penso che il pubblico non ne possa più: la gente è spaventata da quello che sta succedendo -spiega l’artista- e la tv, per quanto sia giusto parlarne, crea un clima di paura che io vorrei stemperare". Una controprogrammazione contro "la paura della televisione istituzionale", dice Cirillo. Tra le altre cose, nella puntata iniziale ci sarà anche un professore che parlerà della musica popolare sarda. "Oscilleremo dalle nostre tradizioni musicali che vanno tramandate, alla risata d’evasione: così si combatte la paura", conclude Cirillo.

(di Ilaria Floris)