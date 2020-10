(Fotogramma)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

09:55 Storie Italiane

11:55 E’ sempre mezzogiorno

RAI 2

17:15 Rai Sport Reykjavík (IS). Calcio Nazionale Under 21: Qualificazioni Europei 2021 Islanda-Italia

22:10 Telefilm The Rookie: “Il giorno della morte” 1^ Visione Rai

23:00 Rai Documentari presenta La Marcia dei Pinguini - Il richiamo (anziché il previsto “Dark Fashion - Il lato oscuro della moda”)

00:20 (anziché 23:55) 0 anche no

00:50 Film Tropa De Elite

02:35 Film Linha de Passe

04:20 Appuntamento al cinema

04:25 Telefilm Rex: “Il tempo non guarisce le ferite”

05:10 Piloti

05:20 Videocomic Passerella di comici in tv

RAI 3

08:00 Agorà

10:00 Speciale Tg3 "Grazie Liliana"

11:55 Meteo 3 (I previsti programmi Mi manda Raitre (h.10:00) e Elisir (h.11:00) non andranno in onda)

15:25 Raitre presenta In collaborazione con il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale - Concerto di Inaugurazione “Giardino Laudato Si’” (Concerto realizzato in occasione dell’inaugurazione del Centro del Parco Regionale Veneto del Delta del Po) Da un'idea di Suor Alessandra Smerilli Conduce Eugenia Scotti Con la partecipazione del Tenore Francesco Grollo e del compositore Francesco Sartori. Orchestra diretta da Diego Basso Regia di Claudio Polotto

16:15 Aspettando Geo (Il previsto episodio del Telefilm Il Commissario Rex (h. 15:30) non andrà in onda)