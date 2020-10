Eleonora Daniele: "Ho dimenticato impegno Ferragni per Covid, me ne scuso"

Foto Fotogramma

"Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E' vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid, e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l'anticipazione della sua intervista con Simona Ventura". Dopo lo 'scontro' con Fedez, che l'aveva attaccata per il suo intervento durante 'Storie Italiane', nel quale la conduttrice aveva criticato la moglie Chiara Ferragni, Eleonora Daniele si scusa così su Twitter.

