La Scala riparte da 'Giselle' con la coppia Manni- Andrijshenko

La coppia Manni- Andrijshenko, protagonisti alla Scala di 'Giselle'

Dopo l'apertura con il gala di balletto, la Scala di Milano riparte con il primo allestimento in programma della nuova stagione. In cartellone, dal 29 ottobre al 18 novembre, 'Giselle' dall'originale di Coralli-Perrot, nella ripresa di Yvette Chauviré, étoile dell'Opéra di Parigi oggi scomparsa, che proprio con la cura e la raffinatezza di ruoli come 'Giselle' ha esaltato la tradizione classica in tutta la sua purezza e consegnato la sua fama al mondo. Protagonista delle recenti stagioni scaligere e delle tournée internazionali, il balletto è un titolo che fa parte della storia del Piermarini.

Patrimonio della compagnia da innumerevoli anni, e degli artisti scaligeri che lo hanno rappresentato in molti Paesi del mondo, infondendo ad ogni ripresa linfa nuova e nuove emozioni e mantenendo vivo questo meraviglioso spettacolo. L' apertura delle recite è affidata a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, (nelle date del 29 ottobre, poi 3 e 11 novembre), mentre le recite del 30 ottobre, 6 e 13 novembre saranno l’occasione per ritrovare nei ruoli di Giselle e Albrecht Vittoria Valerio e Claudio Coviello.

Appuntamento poi il 5 e 18 novembre per una prima assoluta. Al debutto nei ruoli protagonisti Martina Arduino e Nicola Del Freo. Accanto agli artisti impegnati nei ruoli di Giselle e Albrecht, nel ruolo di Myrtha si alterneranno Virna Toppi, Maria Celeste Losa, Alessandra Vassallo, nel ruolo di Hilarion Marco Agostino, Christian Fagetti e Massimo Garon mentre il passo a due dei contadini verrà affidato a Martina Arduino con Nicola Del Freo, Antonella Albano con Federico Fresi, Alessandra Vassallo e Mattia Semperboni, Linda Giubelli con Andrea Crescenzi . Sul podio David Coleman.