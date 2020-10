GF Vip, Myriam Catania fuori dalla casa: "Esperienza più potente di tutta la mia vita"

(Fotogramma)

Al Grande Fratello Vip, anche nel corso della puntata di lunedì 12 ottobre, non sono mancate le emozioni e Myriam Catania è stata nuovamente tra le grandi protagoniste del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’attesa era tutta concentrata sulla sorte dell’attrice e doppiatrice che durante l’ultima settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia aveva iniziato a sentire nostalgia per la sua famiglia e aveva rivolto un appello al pubblico affinché la votasse per farla uscire dal gioco.

Detto fatto, dopo una piccola querelle in studio tra gli opinionisti dove soprattutto Antonella Elia si è mostrata molto critica nei confronti della Catania circa la sua scelta di demandare ai fan del Grande Fratello Vip il suo destino e di non prendere da sola la decisione di uscire, il conduttore ha annunciato che nel televoto con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, lei aveva avuto la peggio ed era stata eliminata. “È stata l'esperienza più potente di tutta la mia vita - ha dichiarato poco dopo la sua uscita ufficiale dal reality - sono contenta di non aver lasciato il programma per paura, ma di aver permesso al pubblico di scegliere".

Myriam Catania, che ha brillato all’interno della casa per il suo carisma, la sua simpatia e la sua grande autoironia, prima della diretta ha scritto una lettera per salutare i suoi compagni di viaggio e l’ha letta davanti a tutti suscitando forte commozione negli altri concorrenti: “Un lungo viaggio, che atterraggio dentro questa Casa, creature meravigliose, io vi ringrazio... a volte sono stata uno strazio, ma vi ho amato e odiato!" ha esordito l’attrice e doppiatrice per poi rivolgere ad ognuno un pensiero: "Guenda, ti porterò sempre nel mio cuore mentre Francesco, tu sei un amico perfetto, io non ti lascio", "Elisabetta, sei bella e mi hai insegnato tanto e tu Dayane, senza di te non ci sarebbe stata una festa", "Andrea, se non fossimo impegnati saresti già il mio amore, mentre tu Pierpaolo... le tue docce sono state il mio momento preferito!” per poi concludere: Sono grata a tutti, grazie Grande Fratello". (in collaborazione con ultimora.news)