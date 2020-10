Le Iene, Roberta Rei positiva al Covid

(Foto Fotogramma)

Roberta Rei è positiva al Covid e questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del giovedì de 'Le Iene'. A sostituirla Matteo Viviani.

“Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene!”. “L’ho “scoperto” domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri”

“Ci siamo anche oggi, chissà per quanto, anche se cambiamo continuamente formazione! Facciamo il turn over come le squadre di serie A!” – dice Nina Palmieri in diretta dallo studio.

“Esatto! Ormai ci tocca fare il bollettino settimanale: dopo Alessandro Politi, dopo Giulio Golia, dopo Alessia Marcuzzi”- continua Matteo Viviani - “che per fortuna poi è risultata negativa”, spiega Veronica Ruggeri, “Stavolta è il turno della nostra Roberta Rei, che purtroppo è positiva al Covid”.