Lauriola canta 'Le nostre fragili certezze'

'Le nostre fragili certezze' è il nuovo video di Pierpaolo Lauriola, secondo singolo tratto dal nuovo disco di inediti 'Canzoni scritte sui muri'. Sorretto da un ritmo incalzante, il cantautore racconta la "'giostra di paura e di coraggio' in cui siamo ormai quotidianamente immersi, alla ricerca di un lenimento per tutte le cicatrici, mentre i giorni che passano sono 'canini che mordono forte'". La regia del video è di Graham Robinson con la collaborazione della coreografa Natalie Su Robinson. Un’ambientazione urbana e attori giovani in primo piano in un video notturno ricco di freschezza, sorrisi e skateboard.

"Questa canzone - racconta il cantautore - parla di due persone che cercano una strada comune. Mi è stata ispirata da una vicenda personale. Nel testo della canzone si parla di accettazione e di fiducia. C’è una frase della canzone che dice: 'In quei giorni giocavamo a segnare il confine tra chi credevamo di essere e chi eravamo davvero'. Questa frase può rappresentare bene il periodo recente che abbiamo vissuto. Possiamo diventare davvero migliori di prima?".

Lauriola ha iniziato a scrivere e a suonare la chitarra nei primi anni novanta. Dopo una parentesi bolognese al Dams si è trasferito a Milano dove attualmente vive. Come solista ha pubblicato tre album di inediti. Autore e compositore, ha suonato anche negli Eco, Five v. One, Catarsi e Pliskin. Attraverso la musica ha poi supportato numerosi progetti sociali tra i quali l’apertura di un asilo nel quartiere popolare di Medina, al centro di Dakar, Amnesty International Italia con Amnesty in Rock, i bambini del Mozambico attraverso Humana People to People e la dodicesima edizione di 'A Maggio A Baggio ' con il progetto Errare Humanum Est, Liberare tutti i sogni, con uno speciale concerto con i detenuti del carcere minorile Beccaria.